شركة الكهرباء: حمل كهربائي غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الأردنية، إن الأحمال الكهربائية ضمن مناطق اختصاصها، وصلت لأرقام قياسية كانت ذروتها يوم أمس الإثنين، إذ بلغت 2950 ميجاواط، وبارتفاع بلغ 30 بالمئة، عن الأحمال الاعتيادية في مثل هذا الوقت من كل عام.



وأكدت الشركة، اليوم الثلاثاء، أن عمان والزرقاء سجلتا أحمالا كهربائية غير مسبوقة، ترافقت مع مستوى عال من الجاهزية للتعامل معها ميدانيا، والمحافظة على ديمومة استمرار التيار الكهربائي.



وأشارت إلى أن الشكاوى التي تلقتها الشركة ضمن مناطق اختصاصها حول الأعطال وانقطاعات التيار الكهربائي المحدودة خلال أيام موجة الحر، كانت ضمن معدلاتها الطبيعية اليومية، وتم التعامل معها بأقصى سرعة.



ولفتت إلى أن عمل الشركة تم عبر حوالي 1700 مهندس وفني وعامل، وغرف عمليات رئيسة وفرعية للتعامل مع ملاحظات المواطنين ومعالجتها بالسرعة القصوى، إضافة إلى أكثر من 600 آلية للتنقل عبر المناطق المختلفة.



كما أشارت الشركة، إلى أن النصائح والرسائل التي وجهتها والتي تخص أمور السلامة العامة وترشيد استهلاك الطاقة خلال ارتفاع درجات الحرارة، كان لها دور لافت لدى المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وأخذ الحيطة والحذر.



وأشادت الشركة، بتعاون الجهات الرسمية ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومديرية الأمن العام، وكوادر أمانة عمان الكبرى، الأمر الذي أدى إلى تسهيل انسيابية عمل الكوادر الفنية في الميدان.



بدورها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن الأعطال التي سجلت على شبكات الكهرباء كانت محدودة واعتيادية ولم تؤثر على التزويد الجماعي للمشتركين، وتم التعامل الفوري معها ومعالجتها بالسرعة الممكنة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة قبل بداية الظروف الجوية عملت على تعزيز ورفع جاهزية القطاع.

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