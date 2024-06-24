شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" تطلق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FINCONJO 2024

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" النسخة الثانية من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية FINCON JO 2024، في فندق فور سيزونز - عمّان اليوم الاثنين، بحضور محافظ البنك المركزي، والمساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية/ رئيس إدارة شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة/ سوفكس.



وبين محافظ البنك المركزي أن القطاع المالي في الأردن، يتأهب لتحولات جذرية، إذ أن تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وجعل الأردن مركزا إقليميًا رائدًا ووجهة استثمارية للتكنولوجيا المالية، إلى جانب تشجيع التحول إلى مجتمع رقمي غير نقدي باستخدام الخدمات المالية الرقمية، يعتبر جزءاَ من التوجهات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2033) وبرنامجها التنفيذي للأعوام (2023-2025).



وأكد محافظ البنك المركزي أنه أصبح التحول الرقمي توجهاً عالمياً مُعاصراً، وواقعاً حتمياً مفروضاً، وما لقاؤنا اليوم، تحت شعار "فتح البلوكس الذكية بمسارات مالية ومصرفية جديدة غير مطروقة"، إلا فرصة مُثلى أمام الجميع للتواصل والتعاون لتمكين التكنولوجيا المالية، وتبادل الأفكار واستكشاف الرؤى التي تُسهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة أمام التطور والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، واستعراض التقنيات التي يُمكن تسخيرها لتغيير توجهات القطاع المالي والمصرفي في ظل عصر التحول الرقمي السريع.

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