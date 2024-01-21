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الأحد، 21-01-2024 04:00 م

شركس: ارتفاع ودائع البنوك في الأردن إلى 43.3 مليار دينار

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الوكيل الإخباري - كشف محافظ البنك المركزي عادل شركس ارتفاع قيمة ودائع البنوك 1.2 مليار دينار لتصل إلى 43.3 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني 2023.

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وقال شركس خلال مناقشة الموازنة المالية لسنة 2024 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة وتبلغ حاليا 18 مليار دولار وتكفي لتمويل 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.


وأضاف أن البنك حافظ على استقرار الدينار الأردني رغم كل التقلبات التي مر بها الاقتصاد في المنطقة والعالم.


وأشار شركس إلى أن نسبة الدولرة وصلت إلى رقم تاريخي هو الأقل حيث وصلت إلى 18% بالمقارنة مع 20% خلال جائحة كورونا.
وبيّن أن القطاع المصرفي في الأردن متين ومستقر وقادر على تخطي كل الظروف نظرا للسيولة الكبيرة والثقة العالية به

 




 

 


 

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