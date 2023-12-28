الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

هيئة المعابر في غزة : 117 أردنياً سيغادرون غزة اليوم عبر معبر رفح

مسؤول إسرائيلي: السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد جرحى الجيش

ليرة الذهب تسجل اعلى معدلاتها لعام 2023 .. تعرف على سعر البيع

الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 شهداء بقصف مستشفى الهلال الأحمر بخان يونس

سلطة وادي الأردن تنفذ أعمال تنظيف قناة الملك عبدالله من الطمي والرسوبيات

عبد اللهيان: إسرائيل لن تحقق أهدافها من الحرب بقطاع غزة

القسام تستهدف آلية إسرائيلية بمخيم البريج

24 طائرة أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية إلى غزة منذ بدء العدوان

المجوهرات تحتل المرتبة الأولى بصادرات المملكة خلال 10 أشهر

خبراء عسكريين: قوات حرس الحدود تمتلك أجهزة رقابة متطورة وأسلحة نوعية للتعامل مع تجار ومهربي المخدرات

عاجل

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان

الخميس، 28-12-2023 11:03 ص

المجوهرات تحتل المرتبة الأولى بصادرات المملكة خلال 10 أشهر

4 - Copy


الوكيل الإخباري - تصدرت الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة سلم الصادرات الوطنية للمملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان


وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة نمو صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات 71.2 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.8 بالمئة، والمواد الأخرى بنسبة 12.3 بالمئة.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام إلى نحو 671 مليون دينار، مقارنة مع 392 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات محضرات الصيدلة حوالي 414 مليون دينار، مقابل 337 مليونا لذات الفترة من العام الماضي، أما عن المواد الأخرى فبلغت قيمتها 2.795 مليار دينار، مقارنة مع 2.489 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وفقا للمعطيات الإحصائية، فقد انخفضت نسب الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر تشرين الأول لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 13.1 بالمئة، الأسمدة بنسبة 15.1 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 37.1 بالمئة، والفوسفات بنسبة 23.4 بالمئة.

ووصلت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية شهر تشرين الأول للعام الحالي، ما يقارب 1.122 مليار دينار، مقابل 1.291 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 829 مليون دينار، مقارنة مع 977 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام حتى نهاية شهر تشرين الأول لهذا العام نحو 568 مليون دينار، مقارنة مع 903 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 511 مليون دينار، مقارنة مع 667 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام بنسبة 2.1 بالمئة، لتبلغ 6.910 مليار دينار، مقارنة مع 7.056 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
427556_0

هيئة المعابر في غزة : 117 أردنياً سيغادرون غزة اليوم عبر معبر رفح

WhatsApp Image 2023-12-28 at 11.26.18 AM

سلطة وادي الأردن تنفذ أعمال تنظيف قناة الملك عبدالله من الطمي والرسوبيات

1703751198845

السفير أبو رمان يقدم أوراق اعتماده للرئيس التونسي

ككك

24 طائرة أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية إلى غزة منذ بدء العدوان

noimage

اعلان مقابلة شخصية صادر عن أمانة عمان - أسماء

423220_18_1703740401

مؤذن وخادم مسجد .. الأوقاف تعلن عن شواغر واسعة -رابط التقديم

أخبار متعلقة
nQ7w3fUq0GNR8ayk2mqlfb0MyedHG1Hlz99ZPx8i

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 15.1% خلال 10 أشهر

de

104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي

GBTEJbPWcAEx35q

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

largeCourse_coverimage

ورشة حول استخدام السجلات الإدارية في بناء سجل إحصائي وطني

WhatsApp Image 2023-11-28 at 8.16.03 PM

الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030

65660b5694c96

الملك: الحرب على غزة يجب أن تتوقف وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني