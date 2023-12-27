%87 نسبة الإنفاق على مشاريع اللامركزية في إربد

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن نسبة الإنفاق على مختلف المشاريع التي جرى طرحها في موازنة العام الحالي 2023، بلغت 87 بالمئة.

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وبين بني هاني خلال جلسة المجلس، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإنجاز الفعلي للمشاريع بلغت حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 50 بالمئة، موضحا أن نسبة الإنجاز الكلي حتى نهاية شهر آذار المقبل، ستصل الى ما يزيد على 95 بالمئة، خاصة أن العديد من المشاريع التي تم طرح عطاءاتها ما زالت قيد التنفيذ.



وأكد بني هاني أن الروح الجماعية والعمل التكاملي والمتابعة للمشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، هي التي أدت إلى تحقيق إنجازات على أرض الواقع، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة بعض المشاريع المتعثرة في محاولة لإنجازها قبل نهاية السنة المالية.



بدورهم، عرض ممثلو الألوية والمناطق في المجلس، إنجازات مناطقهم، حيث تم إنفاق مخصصاتها على المشاريع المحددة لها بنسبة انجاز مرتفعة، وأن بعضها ذهب لتسديد ذمم مالية مستحقة لعدد من الدوائر الخدمية لعطاءات مشاريع سابقة في قطاعي المياه والأشغال العامة.



وأشاروا إلى أن نسبة الإنجاز في قطاعات الشباب والثقافة والتدريب المهني وسلطة وادي الأردن بلغت 100 بالمئة، في حين بلغت في قطاعات التربية والتعليم والأوقاف والصحة والزراعة حوالي 80 بالمئة، ولم تتجاوز النسبة في قطاع الأشغال العامة 14 بالمئة.



وتوافق المجلس على وضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة العام المقبل والبالغة 13 مليون و181 ألف دينار، بهدف الوصول إلى أعلى نسبة انجاز ممكنة من المشاريع المطروحة عليها وفق جدول الأولويات والاحتياجات لمجموع الدوائر الانتخابية.