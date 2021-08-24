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الثلاثاء، 24-08-2021 03:02 م

شركس : دراسة المناعة المجتمعية لتحديد نسبة الاشخاص الواجب تطعيمهم

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 الوكيل الاخباري  - أكد مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن دراسة المناعة المجتمعية التي تجريها الوزارة ستعطي مؤشرات واضحة عن المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا.
 
وقال في تصريحات صحفية إن الرقم الذي سيعلن عن مدى الانتشار سيفيد في معرفة نسبة الاشخاص الذين يجب أن يتم تطعيمهم، مشيرا إلى أن نسبة الذين يجب تطعيمهم سترتفع بسبب وجود المتحورات من 60% وتصل إلى 85%.

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