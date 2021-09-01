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الأربعاء، 01-09-2021 09:43 ص

شروط استكمال معاملات قوننة العمالة المخالفة

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أن فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي حددها مجلس الوزراء تنتهي يوم غدٍ الخميس ولا تمديد لهذه الفترة. 

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن على أصحاب العمل الذين تقدموا بطلبات لقوننة أوضاع العمالة المخالفة لديهم وحصلوا على موافقة الوزارة وتم إرسال أرقام الدفع الإلكتروني لهم يتوجب عليهم الإسراع بدفع قيمة الرسوم المطلوبة منهم قبل نهاية يوم غدٍ الخميس ليسمح لهم استكمال هذه المعاملات بعد انتهاء فترة القوننة وبخلاف ذلك لن يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء، منوهاً إلى أنه سيتم إلغاء جميع أوامر الدفع الإلكتروني الصادرة صباح يوم 2021/9/3. 

ونوه الزيود إلى أن العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة بالإقامة الذين تم مخاطبة وزارة الداخلية بشأنهم للحصول على موافقتها قبل تاريخ 2021/9/2 وحصلوا على موافقتها بعد هذا التاريخ سوف يُسمح لهم استكمال إجراءات إصدار تصاريح عملهم والاستفادة من الإعفاءات الواردة بقرار مجلس الوزراء شريطة دفع الرسوم المترتبة عليهم قبل مرور 4 أشهر من تاريخ صدور موافقة وزارة العمل.

وشدد أن على العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة بالإقامة الذين حصلوا على موافقة وزارة الداخلية استكمال إجراءاتهم ودفع الرسوم المطلوبة منهم فورا قبل نهاية يوم غد الخميس الموافق 2021/9/2.

ودعا الزيود أصحاب العمل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لقوننة أوضاع العمالة المخالفة لديهم قبل موعد إطلاق الحملة الشاملة التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط العمالة المخالفة وإصدار قرارات بتسفيرهم وإبعادهم خارج أراضي المملكة.

 

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