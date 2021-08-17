الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

9.4 مليون دينار موازنة محافظة معان لعام 2022

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

الثلاثاء، 17-08-2021 03:09 م

42 صالة تم إغلاقها منذ بدء الجائحة

المناصير لـ الوكيل : نطالب برفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

صالة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب صالات الأفراح، مأمون المناصير أن عدد صالات الأفراح التي تم إغلاقها في مختلف محافظات المملكة 42 صالة  منذ بدء جائحة كورونا،منها 18 صالة في عمان.

اضافة اعلان

 

ولفت المناصير الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن البروتوكول الصحي والاشتراطات الصحية والسعة الاستيعابية التي حددتها الحكومة في الصالات أدت إلى عدم الإقبال على الصالات بعد القرار الحكومي القاضي بإعادة فتحها.

 

وأوضح أن الأردنيين أضحوا يتوجهون إلى المزارع والفلل لإقامة الحفلات نتيجة للطاقة الاستيعابية الكبيرة ، وقال " الحكومة لم تساهم في تخفيف وطأة المعاناة لدينا في القطاع " .

 

" تم التواصل مع وزارة العمل من أجل الوقوف على مطالبنا وإعادة إنعاش القطاع دون جدوى ، وما زلنا نطالب برفع الطاقة الاستيعابية في الصالات والتي ستكون مع بداية أيلول القادم 200 شخص " ، وفق المناصير .

 

وفي ردّ على سؤال حول عدد العاملين في القطاع الذين لم يعودوا إلى أعمالهم في صالات الأفراح منذ بدء الجائحة ، أجاب " نحو 20 ألف عامل لم يعودوا للعمل في صالات الأفراح نتيجة لعدم تمكّن كثيرين من أصحاب الصالات من دفع الأجور ".

 

ووجه المناصير رسالة للحكومة مفادها بضرورة إعادة النظر بالطاقة الاستيعابية للصالات ضمن الاشتراطات الصحية المعمول بها ، تحسبا من انهيار القطاع .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
القوات

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

الملك

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

ابو

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

1202128101113699679279

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

سند

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

قطاع

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

أخبار متعلقة
وزارة العمل

غرامة بـ500 دينار لمن لم يصوب أوضاع العمالة المخالفة

7202124115029226913562

صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

640

الجمارك تطلق خدمة التخليص المسبق والبيان الموجز في النافذة الوطنية للتجارة

الضمان الاجتماعي

الضمان تدعو المغتربين إلى الاشتراك الاختياري

هواري 1

الهواري : تم تطعيم 15 ألف طفل في يوم واحد

وزارة العمل

العمل: 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات وبأمر الدفاع 26