المناصير لـ الوكيل : نطالب برفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب صالات الأفراح، مأمون المناصير أن عدد صالات الأفراح التي تم إغلاقها في مختلف محافظات المملكة 42 صالة منذ بدء جائحة كورونا،منها 18 صالة في عمان.

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ولفت المناصير الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن البروتوكول الصحي والاشتراطات الصحية والسعة الاستيعابية التي حددتها الحكومة في الصالات أدت إلى عدم الإقبال على الصالات بعد القرار الحكومي القاضي بإعادة فتحها.

وأوضح أن الأردنيين أضحوا يتوجهون إلى المزارع والفلل لإقامة الحفلات نتيجة للطاقة الاستيعابية الكبيرة ، وقال " الحكومة لم تساهم في تخفيف وطأة المعاناة لدينا في القطاع " .

" تم التواصل مع وزارة العمل من أجل الوقوف على مطالبنا وإعادة إنعاش القطاع دون جدوى ، وما زلنا نطالب برفع الطاقة الاستيعابية في الصالات والتي ستكون مع بداية أيلول القادم 200 شخص " ، وفق المناصير .

وفي ردّ على سؤال حول عدد العاملين في القطاع الذين لم يعودوا إلى أعمالهم في صالات الأفراح منذ بدء الجائحة ، أجاب " نحو 20 ألف عامل لم يعودوا للعمل في صالات الأفراح نتيجة لعدم تمكّن كثيرين من أصحاب الصالات من دفع الأجور ".

ووجه المناصير رسالة للحكومة مفادها بضرورة إعادة النظر بالطاقة الاستيعابية للصالات ضمن الاشتراطات الصحية المعمول بها ، تحسبا من انهيار القطاع .