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الخميس، 27-10-2022 02:33 م

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بعد إجراء التعديل الخامس على حكومة بشر الخصاونة شغرت عدة مناصب في وظائف قيادية. اضافة اعلان


حيث شغر منصب رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الذي كان يتولاه عزمي محافظة قبل أن يتسلم حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي. 

كما شغر منصب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي كانت تتولاه خلود السقاف قبل أن تتولى حقيبة الاستثمار. 

كما شغر منصب مستشار في ديوان التشريع والراي الذي كانت تتولاه نانسي نمروقة، قبل أن تتسلم حقيبة الشؤون القانونية.

وشغر منصب أمين عام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالديوان الملكي الذي كانت تتولاه زينة طوقان قبل أن تتولى حقيبة التخطيط .

 




 

 


 

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