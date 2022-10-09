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الأحد، 09-10-2022 09:49 ص

يوم صحي مجاني لتمريض الجامعة الأردنية في مدرسة الرشايدة

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الوكيل الإخباري- نفذت كلية التمريض في الجامعة الاردنية ممثلة بلجنة الجامعة والمجتمع يوما صحيا مجانيا في مدرسة الرشايدة الثانوية المختلطة في محافظة جرش، بحضور مدير التربية والتعليم في المحافظة الدكتور باسم عضيبات.


وكانت عميدة الكلية الدكتورة أريج عثمان قد التقت الطلبة قبل انطلاقهم والتقطت معهم صورة تشجيعية، وقدمت لهم نصائح عامة حول طبيعة عملهم في هذا النشاط الذي يعد بابا لتعزيز إقدامهم على العمل التطوعي قبل كل شيء، فضلا عن كونهم بهذا الفعل يمثلون حرص الجامعة واهتمامها بالمجتمع المحلي وخدمته.
 

وأكد عضيبات أن هذه الأنشطة من أبرز وأهم الوسائل التي يرتبط من خلالها العلم بالحياة، فهي تساند المنهاج وتُعزّز قواعد واستراتيجيات المنظومة التعليمية كلها من جهة، وتعد طريقا لخدمة المجتمع المحلي من جهة أخرى؛ فحين يتلقى الطالب معرفة ما أو أي إرشادات صحية وتثقيفية وينقلها لمجتمعه المحيط به، نصل إلى مجتمع محلي صحي ومثقف وواعٍ.
 
بدورها، أشارت مديرة المدرسة هيام الجونة إلى أن هذه الأنشطة لا يمكن أن ينساها الطالب، وأن تأثيرها على حياته ستلازمه طوال فترة حياته، والمدرسة تحرص دائما على اغتنام الفرص التي من شأنها رفع مستوى الوعي الصحي لدى طلبتها، حيث إن العملية التعليمية تحتاج إلى العقل السليم الذي لا يمكن بناؤه دون جسم سليم وقوي صحيا.
 
وتضمنت فعاليات اليوم الطبي، حسب ما أفادت به مقرر لجنة الجامعة والمجتمع في الكلية تغريد شواشي، على محاضرات تثقيفية تفاعلية للمعلمات والهيئة الإدارية وعدد من أهالي المنطقة والطلبة حول الأمراض الموسمية (الإنفلونزا الموسمية)، والإسعافات الأولية للأطفال والبالغين والتي تشمل الرعاف والحروق والشردقة واللدغات والتشنجات الرئوية، والوقاية من هشاشة العظام، والتقمل، والنظافة الشخصية، والعناية بالاسنان، والتغييرات الجسدية وإدارة وتنظيم الوقت، والطبق الصحي، والتنمر، إضافة إلى تدريب للمعلمات ومجموعة من الأمهات على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، وفحص النظر ومقاييس النمو.

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