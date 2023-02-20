صداقة: تعليمات الحضانات المؤسسية لعام 2023 جاءت لمصلحة اصحاب العمل

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت العضو الإداري في مؤسسة صداقة سهر العالول شرط أن يكون لدى العاملين في المنشأة ما لا يقل عن 15 طفلا ولا تزيد أعمارهم على العمر المحدد بمقتضى المادة 72 من قانون العمل ليس بجديد موضحة أنه جاء في تعديلات المادة عام 2019. اضافة اعلان





وقالت العالول إن هناك مطالبات مستمرة بتحقيق العدالة لأطفال العمال في المنشآت التي يقل فيها عدد الأطفال عن 15 والمطالبة بحقهم في حضانات مؤسسية أسوة بأطفال العمال في المنشآت الأكبر.



وأشارت إلى أننا نسعى بالمستقبل لتحقيق العدالة بغض النظر عن عدد الأطفال ونوع المنشأة لما في ذلك من مصلحة عليا للطفل واهمية الحضانات لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية.



ونوهت إلى أن التعديلات الحالية جاءت لمصلحة اصحاب العمل أكثر من انها لمصلحة العاملين والعاملات ، موضحة أنه لا يوجد شروط واحكام لموضوع اللجوء للبدل المادي أو انشاء حضانه او ان يتعاقد مع احد النماذج المختلفة.



وأفادت أنه يجب ان يكون هناك أحكام في الوقت الذي يسمح لصاحب العمل للجوء إلى البدائل.



وبينت أن سابقا كان عدد الأمهات في المنشأة هي شرط الاستفادة من الحضانات المؤسسية.



وكانت قد أصدرت وزارة العمل تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72ب)من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته شريطة أن يكون لدى العاملين في المؤسسة ما لا يقل عن 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة، أن تلتزم بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات.



-أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة أو أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل



1- مبلغ (30) دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد عن 500 دينار.

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2- مبلغ 40 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا

يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار.



3- مبلغ 50 دينار شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 300 دينار على الأقل.