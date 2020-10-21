الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 01:46 م

صدور نظام المكلفين بخدمة العلم

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم (94) لسنة 2020.

وعدل النظام المادة الثالثة من النظام الأصلي بالغاء عبارة (30 دينارا) والاستعاضة عنها بعبارة 100( دينار)، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.

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وكانت الحكومة أكدت أن الهدف من اعادة تفعيل خدمة العلم بقوله "نشهد اليوم إعادة تفعيل لأحد أبرز محطات صقل الشخصية والهوية الوطنية للشباب وهي خدمة العلم وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني"، مضيفا أن هذا المشروع يعتبر بداية جديدة لتطوير وتأهيل الشباب الأردني لينخرطوا في معترك الحياة متسلحين بالعزيمة والإصرار ومهارات وتدريبات تمكنهم من رسم مستقبل مشرق لهم ولوطنهم.


وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/مديرية شؤون الأفراد الجمعة، عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد والتي كانت مقررة لجميع المحافظات خلال الفترة من (4 - 29 ) / 10 / 2020 إلى إشعار آخر بسبب الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عبر الموقع الإلكتروني التابع للجيش إنها ستعلن عن المواعيد الجديدة لاستقبال المكلفين بخدمة العلم لاحقاً .


القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أعلنت عبر موقعها الإلكتروني في 21 سبتمبر 2020، عن أنه يتوجب على جميع الأردنيين ( الذكور ) من مواليد عام 1995 مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية أو فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) وعلى الرابط الإلكتروني (ms.jaf.mil.jo) للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم للدفعة الأولى.




 




 

 


 

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