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الخميس، 28-07-2022 12:15 م

صرف 5 آلاف دولار لذوي ضحايا حادث العقبة

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الوكيل الإخباري - سلم الاتحاد الدولي لعمال النقل في العالم العربي اليوم الخميس، مساعدات نقدية لذوي ضحايا حادثة تسرب غاز الكلورين في موانئ العقبة بقيمة 5 الآف دولار لكل حالة وفاة.

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وقال السكرتير الإقليمي للاتحاد بلال الملكاوي، إن مثل هذه المساعدات جاءت تضامنا مع عمال الموانئ الذين قضوا في الحادثة، مساعدة لأسرهم كدعم معنوي لهم ورسالة من عمال النقل في العالم تضامنا مع أسر الضحايا بالعقبة.


وأعرب عن أمله بأن يكون هناك نتائج عادلة للتحقيق في قضية حادث الميناء داعيا أصحاب الشركات والمسؤولين في الأردن إلى التضامن مع عمال الأردن خاصة في قطاع النقل، الذي يعد من أخطر القطاعات على العمال.


وبين ممثل الاتحاد في مدينة العقبة محمود دبيس، ان النقابة العامة خاطبت الاتحاد من اجل تقديم مساعدات تضامنية لأسر الضحايا وعلى غرار دول متعددة، لافتا إلى الاتحاد وافق على صرف مبلغ 5 آلاف دولار لأسر الضحايا.


وأشار إلى أن هناك اهتماما من الحكومة بقضية حادثة الميناء من خلال الإجراءات الأخيرة التي قامت بها، مؤكدا أن قطاع الموانئ يحتاج إلى اهتمام خاص كونه من اخطر القطاعات على العاملين فيه.

 

وعبر عدد من ذوي الضحايا عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية في التضامن معهم مؤكدين انهم بانتظار انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادثة تسرب الغاز للحصول على حق ابنائهم الذين قضوا في الحادثة.

 

بترا

 




 

 


 

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