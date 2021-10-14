ضبط مركبة تسير بسرعة 170 كم على الطريق الصحراوي

الوكيل الاخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الخميس مركبة تسير 168 كلم بالساعة وأخرى بسرعة 170كم بالساعة على الطريق الصحراوي، إضافة إلى ضبط عدد من المركبات ارتكبت مخالفة المسير بعكس اتجاه السير في شوارع مفصولة بجزر وسطية، وعليه ستقوم بتشديد الرقابة على الطرق الخارجية كافة.



وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق خطة مرورية وأمنية للتعامل مع الحركة المرورية العكسية المتوقعة نهاية الأسبوع من العاصمة باتجاه المحافظات، مشددة في الوقت نفسه أنه لا معوقات على الطرق الداخلية والخارجية، وذلك نتيجة الالتزام الواضح من المواطنين بقانون السير والانتشار الواسع لمرتبات إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية .

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