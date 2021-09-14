كيف تتصرف إذا انفجر أحد الإطارات؟

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إن نحو 66% من حوادث انفجار أحد الإطارات بسرعة أعلى من 100 كلم/ الساعة، يؤدي إلى حوادث مميتة.

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وأكدت في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن معظم حوادث انفجار أحد الإطارات، يمكن تفاديها إذا استطاع السائق التصرف بصورة صحيحة.



وأضافت أنه لدى سماع دوي صوت انفجار قوي تلاه ارتجاج شديد بالسيارة و إصدارها لأصوات احتكاك وضجة عالية، تجعل السائق يتصرف بصورة غريزية.



وحذرت من أن الضغط على الفرامل بعد انفجار أحد الإطارات لمحاولة الخروج من الطريق، سيؤدي إلى دوران السيارة حول نفسها، ومن ثم انقلابها عدة مرات.



ووجهت إدارة الدوريات الخارجية “نصائح ذهبية” لتفادي النهايات المأساوية لحوادث انفجار إطارات المركبة، أبرزها:



النصيحة الذهبية الأولى: قد بالسرعة المناسبة فمهما كنت محترف للقيادة، هناك حدود فيزيائية إذا تخطتها أي سيارة يصبح من المستحيل السيطرة عليها.

النصيحة الذهبية الثانية: عند انفجار أحد الإطارات حاول أن تبقى هادئا قدر الإمكان وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة.



النصيحة الذهبية الثالثة: إبقي قدمك بعيدا عن الفرامل ولا تقوم بضغطها نهائيآ.



النصيحة الذهبية الرابعة: إبقى بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق، إبقى على مسار مستقيم قدر الإمكان.



النصيحة الذهبية الخامسة: إذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة يدوي قم بتغيير السرعات للأدنى تدريجيا ولا تقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من أنك تسيطر على السيارة جيدا، وإذا كانت سيارتك ذات ناقل حركة أوتوماتيكي فسوف تقوم بهذه المهمة لوحدها.



النصيحة الذهبية السادسة: لا تحمل هم الفرامل فإن السحب (Drag) الناتج عن الإطار المنفجر سوف يقوم بمهمة الفرامل وتخفيف سرعة السيارة.



النصيحة الذهبية السابعة: عند انخفاض السرعة إلى 50 كيلومتر/ ساعة يمكنك ضغط الفرامل بلطف حتى تتوقف السيارة.

