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الأحد، 12-12-2021 01:03 م

ضبط 14 شخصاً من مخالفي الحجر المنزلي

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الداخلية انه قد تم ضبط (14) شخصاً من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة اجراءات الحجر ‏المنزلي خلال الأسبوعين الماضيين.

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وبينت الوزارة انه تم توديعهم الى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة العلاج وسيصار الى احالتهم للقضاء حال شفائهم وفقاً لاوامر الدفاع ‏النافذة .‏

 

واكدت الوزارة اليوم الأحد على انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي ‏.

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