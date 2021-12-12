ضبط 14 شخصاً من مخالفي الحجر المنزلي

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الداخلية انه قد تم ضبط (14) شخصاً من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة اجراءات الحجر المنزلي خلال الأسبوعين الماضيين.
وبينت الوزارة انه تم توديعهم الى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة العلاج وسيصار الى احالتهم للقضاء حال شفائهم وفقاً لاوامر الدفاع النافذة .
واكدت الوزارة اليوم الأحد على انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي .
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