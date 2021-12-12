ضبط 14 شخصاً من مخالفي الحجر المنزلي

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الداخلية انه قد تم ضبط (14) شخصاً من مصابي فايروس كورونا والذين قاموا بمخالفة اجراءات الحجر ‏المنزلي خلال الأسبوعين الماضيين.

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وبينت الوزارة انه تم توديعهم الى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة العلاج وسيصار الى احالتهم للقضاء حال شفائهم وفقاً لاوامر الدفاع ‏النافذة .‏

واكدت الوزارة اليوم الأحد على انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي ‏.