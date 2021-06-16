الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

إخلاء عمارة آيلة للسقوط بعمان

اتفاقية بين الحكومة وسينوفارم لاستيراد 300 ألف جرعة من لقاحها

وزير البيئة يلتقي بعثة البنك الدولي

إربد.. حريق أعشاب بمحيط خزان زبدا

تفاصيل جديدة حول مقتل طالبة جامعية بعمان

ارادة ملكية بتعيين رئيس مجلس أمناء هيئة المغطس

انهاء خدمات 57 موظفاً في التربية

ضريبة الدخل: تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية لمعالجة الاختلالات

عجلون:محاضرة عن دور ديوان التشريع في صياغة مشروعات القوانين

سفيران جديدان لهنغاريا واوغندا

الأربعاء، 16-06-2021 09:46 م

ضريبة الدخل: تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية لمعالجة الاختلالات

w


الوكيل الاخباري -اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ان الدائرة ماضية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمنع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.اضافة اعلان


واشار خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر غرفة صناعة الأردن، فاعليات صناعية، إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى التسهيل على القطاعين الصناعي والتجاري في تسريع الحصول على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها حالياً واعتماد مبدأ إعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

إخلاء عمارة آيلة للسقوط بعمان

4202120142136512403061

اتفاقية بين الحكومة وسينوفارم لاستيراد 300 ألف جرعة من لقاحها

1

وزير البيئة يلتقي بعثة البنك الدولي

e

ارادة ملكية بتعيين رئيس مجلس أمناء هيئة المغطس

وزارة التربية والتعليم

انهاء خدمات 57 موظفاً في التربية

1

عجلون:محاضرة عن دور ديوان التشريع في صياغة مشروعات القوانين