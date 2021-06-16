ضريبة الدخل: تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية لمعالجة الاختلالات

الوكيل الاخباري -

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اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ان الدائرة ماضية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمنع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.واشار خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر غرفة صناعة الأردن، فاعليات صناعية، إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى التسهيل على القطاعين الصناعي والتجاري في تسريع الحصول على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها حالياً واعتماد مبدأ إعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.