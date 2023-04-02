ضريبة الدخل: سحب ثالث على تطبيق فواتيري قريباً

الوكيل الإخباري - أكد المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة. الأحد، أنه سيكون هناك سحب ثالث على تطبيق فواتيري الحكومي قريبا.

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ودعا الطراونة إلى الاستمرار بتحميل الفواتير على التطبيق للدخول في السحب المقبل.



ويتم تنزيل التطبيق على الهواتف باستخدام كلمة "فواتيري" من خلال الدخول إلى متجر غوغل (Google play) أو متجر أبل (App Store)، ومن ثم تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استوديو الهاتف على أن لا تقل قيمتها عن دينار.