ضريبة الدخل والمبيعات: التسجيل بنظام الفوترة الوطني إلزامي للمنشآت والأفراد الملزمين بإصدار فواتير

الوكيل الإخباري - أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلزامي لكافة المنشآت والأفراد الملزمين بموجب قانون ضريبة الدخل بإصدار فواتير مقابل السلع أو الخدمات التي يقدمونها.

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وقالت الدائرة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن التسجيل بنظام الفوترة يوفر للملزمين العديد من المزايا ويجنّبهم التعرُّض للمُساءلة القانونية.

وأضافت أن أركان الفاتورة الصحيحة تشكل أساسا لدقتها وقبولها لدى دائرة ضريبة الدخل.

وأشارت إلى أن نظام الفوترة يوفر نموذجا موحّدا لإصدار الفواتير يضمن لك التوافق التام مع معايير إصدار الفاتورة.









