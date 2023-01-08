طبيب اردني يوجه نصائح للمقبلين على اجراء عملية تكميم المعدة

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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أكد استشاري جراحة الجهاز الهضمي والسمنة الدكتور علي الصرايرة أن عملية تكميم المعدة آمنة وغير خطيرة ، خاصة عند مقارنة مخاطر السمنة وما تسببه من أمراض مزمنة مثل " السكري والضغط وامراض القلب " باحتمال حدوث المضاعفات جراء عملية التكميم .



واوضح في حديثه لـ " الوكيل الإخباري " أن المعيار الأساسي لاجراء عمليات السمنة بشكل عام تعود الى مؤشر كتلة الجسم وهي الوزن بالكيلو جرام مقسوم على مربع الطول بالمتر وكل مازاد رقم هذا المؤشر زادت نسبة حدوث الأمراض ، حيث اذا زاد مؤشر كتلة الجسم عن 40 يفضل اجراء عمليات السمنة ومن احداها عملية التكميم ، اما بحال زاد عن 35 مع وجود مرضين من الأمراض المزمنة يتطلب اجراء احدى العمليات ، ونصح الدكتور بعدم اللجوء الى هذه العمليات بحال قل مؤشر كتلة الجسم عن 35 الا في حالات خاصة.



وحول أسباب النزيف بسبب عملية التكميم أوضح الدكتور أن هناك عاملان يتمثل الأول باحتمالية وجود امراض مزمنة ووراثية لدى المريض قد تسبب النزيف بالاضافة لعوامل تقنية تتمثل بنوعية الدباسات المتسخدمة في قص المعدة، وأكد على ضرورة معرفة السيرة المرضية لتحديد وجود احد هذه العوامل .



وأكد الدكتور أن التسريب "انسكاب عصارة المعدة " والنزيف وحدوث التجلطات الرئوية او الأوردة هي من أهم مضاعفات عملية تكميم المعدة وأنه يمكن السيطرة عليه من فريق مختص بجراحات السمنة .



واختتم الدكتور برسالة لمرضى السمنة المقبلين على اجراء عمليات السمنة باختيار طبيب ذو خبرة واجراءها داخل المستشفيات المجهزة لمثل هذه العمليات لتفادي حدوث المضاعفات والسيطرة عليها بشكل سريع حال حدوثها.



بدوره، شرح استشاري أمراض الدم والأورام الدكتور فائق مدانات اهمية معرفة زمرة الدم للمريض والتحضير المسبق قبل اجراء اي عملية لما لهذا الامر من خطورة في حالات مثل النزيف قد تؤدي الى الوفاة .



واشار الدكتور مدانات لـ "الوكيل الاخباري" ان زمرة O+ هي الأكثر انتشارا بين فصائل الدم المختلفة والتي تشكل حوالي 40% من سكان العالم ، والأكثرها ندرة Ab- بنسبة اقل من 0.4% وتليها فصيلة O- بنسبة 7 %



أوضح الدكتور أن الشخص الذي يمتلك فصيلة الدم الأكثر انتشارا O+ يستطيع ان يعطي جميع فصائل الدم الموجبة ، لكن فصيلة الدم O - يعطي للجميع "سالب و موجب" وتعود اهميته في حاله الطوارىء انه لا حاجه لفحص تطابقo-، كذلك O موجب اذا عرفنا ان دم الشخص الذي سوف ياخذ O موجب يكون موجب وليس سالب لا داعي لعمل التطابق .



ونصح الدكتور الأشخاص المقبلين على اجراء العمليات الجراحية بعمل فحوصات هامة للدم قد تقيهم من التعرض للنزيف في العملية منها : الصفائح ووظائف الصفائح ومواد التخثر التي يفرزها الكبد .







