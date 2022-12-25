طبيبة تنصح الامهات الاردنيات حول اعراض "المخلوي التنفسي" عند الاطفال

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

أوضحت أخصائية الأطفال الدكتورة آمال ضمرة أن تشخيص الفيروس المخلوي التنفسي يتم عن طريق المسحة الأنفية والفحص السريري . اضافة اعلان





وشرحت في حديث خاص لـ " الوكيل الاخباري " أن جميع الفيروسات التنفسية " الانفلونزا ، كورونا ، المخلوي التنفسي " تتشابه من حيث الأعراض التي تتمثل اغلبها بسعال وارتفاع بدرجات الحرارة وصعوبة بالتنفس واسهال وجفاف يصعب التمييز بالاصابة بنوع معين من هذه الفيروسات الا من خلال التشخيص الطبي عن طريق الفحص السريري والمسحة الأنفية . وأكدت الدكتورة ان فترة الحضانة للمخلوي التنفسي أسبوع واحد



وأشارت الدكتورة الى علامات تحذيرية لدى الأطفال المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي تستدعي الانتباه والتدخل الطبي الفوري اهمها ضيق في التنفس والحرارة المرتفعة .



وأوضحت الدكتورة أن الاطفال الذين يشكون من حساسية الصدر هم الأكثر خطورة للاصابة بالمخلوي التنفسي .



وأكدت الدكتور ان مطعوم الانفلونزا الموسمي يساهم في الوقاية من المخلوي التنفسي



و نصحت الأمهات في حالة اصابة احدى الاطفال لديهن بتقليل الاحتكاك بالطفل قدر الامكان واستخدام الكمامة عند الحاجة للاعتناء به وذلك لتخفيف فرصة انتقال العدوى لهن من الأطفال المصابين .





وكانت قد نشرت مديرية التوعية والتثقيف بوزارة الصحة المضاعفات الخطيرة التي يسببها المخلوي التنفسي والتي تتمثل ب "التهاب الاذن الوسطى والربو والالتهابات المتكررة "