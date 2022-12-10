طلبة الشامل يقدمون امتحانهم الثاني اليوم

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

يتقدم نحو 4 آلاف طالبة وطالبة الورقة الثانية للامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023، اليوم السبت.فيما يستكمل الطلبة تقديم امتحاناتهم للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.وتوقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) أحمد العجلوني، الثلاثاء الماضي، أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.