تقديم الورقة الثانية للامتحان الشامل للدورة الشتوية السبت

الوكيل الاخباري - يعقد امتحان الورقة الثانية للامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023، السبت، ويتوقع تقدُم (4332) طالب وطالبة لتلك الورقة.

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كما ويتوقع أن يتقدم للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين (5047) طالب وطالبة.



وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)أحمد العجلوني، الثلاثاء الماضي، عن بدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2023 ابتداء من صباح الأربعاء، والتي تستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022م.



وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية في الأسبوع الأول من الشهر القادم بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.