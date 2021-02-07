عبيدات يتحدث عن خيارات الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات انه تم العمل على بناء قدرات وزارة الصحة للتصدي لوباء كورونا .

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وقال عبيدات ان فحوصات كورونا اصبحت تظهر نتائجها بعد ساعات وتم التواصل مع مرضى كورونا المحجورين في المنازل وتم ايضا زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات .

وقال عبيدات ان الحكومة وقفت امام خيارات صعبة للحد من انتشار كورونا منها الحظر الشامل لمدة 8 اسابيع واما الخيار الثاني للحظر بأن يكون جزئيا والخيار الثالث هو فتح القطاعات كافة .

واكد عبيدات ان هدف وزارة الصحة هو تطعيم من 2 الى 3 مليون مواطن مع الحفاظ على مبدأ العدالة في اخذ اللقاحات .

وشدد عبيدات على ان وزارة الصحة ما زالت تؤكد ان المعركة مستمرة ضد كورونا وان العودة التدريجية للقطاعات مدروسة ودعا للتسجيل بمنصة التطعيم ضد كورونا .



