تنويه صادر عن وزارة الصحة حول اخذ الحوامل والمرضعات لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - نشر مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس توضيحا حول اخذ الحوامل والمرضعات للقاح كورونا الصيني وذلك بعدما صرح سابقا بانه يجوز اخذ لقاح ساينوفارم الصيني لهذه الفئة .

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وقال شركس " بعد ان اطلعت على تقرير المرحلة الثالثة من تجارب المطعوم الصيني ساينوفارم ووجدت ان فئة الحوامل والمرضعات لم يتم شمولهم بالدراسة لذلك فمن الصعب ان ننصح الحوامل والمرضعات بأخذ المطعوم حاليا بسبب عدم وجود بيانات عنهم يعتمد عليها رغم ان اللقاح قد يكون فعالا لو تم اعطاؤه لهن ضمن التجربة .



واضاف " السماح لهذه الفئات باخذ اللقاح مرهون بشمولهم بدراسات على المطعوم " .



وانهى " اورد هذه الملاحظة للامانة العلمية لانني سبق وان صرحت بان مطعوم ساينوفارم يمكن ان تأخذه الحوامل والمرضعات " .



