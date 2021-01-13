الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الأربعاء، 13-01-2021 11:09 ص

تنويه صادر عن وزارة الصحة حول اخذ الحوامل والمرضعات لقاح كورونا

وزارة الصحة3


الوكيل الاخباري - نشر مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس توضيحا حول اخذ الحوامل والمرضعات للقاح كورونا الصيني وذلك بعدما صرح سابقا بانه يجوز اخذ لقاح ساينوفارم الصيني لهذه الفئة . 

اضافة اعلان
 

وقال شركس " بعد ان اطلعت على تقرير المرحلة الثالثة من تجارب المطعوم الصيني ساينوفارم ووجدت ان فئة الحوامل والمرضعات لم يتم شمولهم بالدراسة لذلك فمن الصعب ان ننصح الحوامل والمرضعات بأخذ المطعوم حاليا بسبب عدم وجود بيانات عنهم يعتمد عليها رغم ان اللقاح قد يكون فعالا لو تم اعطاؤه لهن ضمن التجربة .

 


واضاف " السماح لهذه الفئات باخذ اللقاح مرهون بشمولهم بدراسات على المطعوم " . 


وانهى " اورد هذه الملاحظة للامانة العلمية لانني سبق وان صرحت بان مطعوم ساينوفارم يمكن ان تأخذه الحوامل والمرضعات " . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية حول اعطاء لقاح كورونا

12202020171750816584144

احباط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية للمملكة

120219163635371771807

مناشدة عاجلة لوزارة الخارجية لانقاذ حياة طالب اردني في تركيا

2

أول طبيب يتلقى لقاح كورونا في الاردن يطمئن المواطنين

03b9e0f9-dbc1-47b9-9a1c-8f1d25490173

توضيحات هامة من وزارة الصحة حول مراحل اخذ لقاح كورونا بالتفصيل

1202110135543913791196

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين حول لقاح كورونا

أخبار متعلقة
120218203044421212088

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202027223656716293556

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1220202315739417178054

الحكومة تعلن عن مؤتمر صحفي يوم الخميس

12202017231958865245176

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202014153021548346030

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم