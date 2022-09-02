عجلون: انتخاب لجنة فرعية لنقابة الأطباء بالتزكية

الوكيل الإخباري - انتخبت الهيئة العامة للجنة الفرعية لنقابة الأطباء الأردنيين في محافظة عجلون اليوم الجمعة لجنة جديدة للفرع بالتزكية.

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وقال مدير الشؤون الصحية في عجلون الدكتور تيسير عناب المشرف على الانتخابات، إنه تم انتخاب اللجنة المكونة من الدكتور محمد خير فريحات والدكتور سائد محمود عنانبة والدكتور معتز محمد القضاة والدكتور أغر سالم الربضي والدكتور ليث جمعه الزغول.



وأشار مدير مستشفى الإيمان الحكومي، أحد الفائزين بالانتخابات الدكتور محمد خير فريحات، أن اللجنة ستتواصل مع الهيئة العامة في الفرع من أجل مساندتهم وتبني مطالبهم للارتقاء بالمهنة وخدمة المواطنين.