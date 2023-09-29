عجلون: مطالب بصيانة أقنية الري لتقليل الفاقد من المياه

الوكيل الإخباري - طالب عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي في محافظة عجلون، الجهات المعنية العمل على صيانة أقنية الري المهترئة للتقليل من نسبة فاقد المياه.

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وبين المزارع محمد فريحات، أهمية استحداث أقنية ري جديدة للحفاظ على المياه من الهدر، وضمان استفادة أكبر مساحة ممكنة من المزروعات، وخصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تحتاج فيها المزروعات إلى كميات إضافية من المياه.



وأشار المزارع عبدالكريم جبر إلى أن العديد من المزارعين يعتمدون على المياه في ري مزروعاتهم؛ الأمر الذي يستدعي زيادة حصة المحافظة من المياه ومشاريع الحصاد المائي لتساند عمليات الري وتعزيز التنمية الزراعية.



وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني إن المجلس يعطي أولوية لقطاع المياه؛ إذ تم تخصيص مبلغ 633ر1 مليون دينار لقطاع المياه، من موازنة المجلس للعام المقبل، لتنفيذ 14 مشروعًا تتعلق بتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي ومشاريع أخرى.



وأكد مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي أن هنالك أكثر من 42 قناة في أودية كفرنجة وراجب وعرجان، مبينا أن المديرية تعمل وبشكل مستمر على دعم القطاع الزراعي والتشبيك مع الجهات المعنية كافة، من أجل خدمة المزارعين للحصول على منتوجات زراعية جيدة.



وأشار إلى أن المديرية أعدت خطة متكاملة لضمان استمرارية الخدمات الزراعية بالإضافة إلى توفير المشاريع، منها الآبار التي تسهم بدعم المزارعين لري مزروعاتهم.