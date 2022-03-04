السبت 05-03-2022
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الجمعة، 04-03-2022 06:36 م

عجلون: ورشة توصي بتعزيز التوعية المجتمعية لتلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة بمحافظة عجلون اليوم الجمعة، بضرورة تعزيز التوعية المجتمعية لتحفيز المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

وأكد رئيس قسم الأمراض في مديرية الشؤون الصحية في عجلون المهندس فراس السعايدة، اهمية تلقي المطاعيم ضد (كوفيد- 19) والتي تعتبر الخطوة الأولى والأهم في مواجهة هذا الوباء وتعزيز قدرة المناعة عند الشخص لمحاربة الفيروس للوصول الى مرحلة التعافي.

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