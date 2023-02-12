عرض مسرحية بعنوان لبنة بمحافظة إربد

الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة نشميات إربد وبالتعاون مع جمعية قم الخيرية على خشبة مسرح بلدية إربد الكبرى اليوم، الأحد، عرضا لمسرحية بعنوان "لبنة"، وذلك ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن الممول من الحكومة الكندية، وبحضور مديرة مكتب الخدمة الجامعية العالمية في الأردن نانسي المومني .



وتدور أحداث المسرحية حول عائلة تحاول منع زوجة أبنهم من العمل حيث تعمل الزوجة في صناعة اللبنة، وتقوم ببيعها في المحلات وفي المملكة العربية السعودية عبر شبكة الإنترنت، وتقوم بمساعدة زوجها في مصاريف البيت .

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