عروض في الاستهلاكية العسكرية بمناسبة يوم الوفاء

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية احتفالاً بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، عن عروض وتخفيضات تشمل جميع أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، تصل إلى 50٪ على الكثير من السلع التي يحتاج إليها المواطن، وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق ١٥ شباط ٢٠٢٢ وليوم واحد فقط.

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وتسعى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إلى تقديم أجود السلع وأفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير كل المستلزمات والمواد الضرورية لهم بأقل الأسعار.



لمعرفة المزيد يرجى متابعة الصفحة الرسمية للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية على الرابط التالي:



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