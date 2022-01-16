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الأحد، 16-01-2022 09:38 ص

وزارة الثقافة تكرم المشاركين في ملتقى الفن والجمال

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الوكيل الإخباري - كرم أمين عام وزارة الثقافة الروائي هزاع البراري، مندوباً عن وزيرة الثقافة، مساء أمس السبت، في المركز الثقافي الملكي بعمان، المشاركين في ملتقى الفن والجمال الرابع، الذي نظمته جمعية أيلة للثقافة والفنون بمشاركة 75 مبدعاً من ست دول: الأردن، فلسطين، العراق، مصر، ليبيا والسعودية.اضافة اعلان


وجال البراري، بحضور السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري، وممثلي الملحقيات الثقافية في السفارتين العراقية والليبية، على المعرض التشكيلي الذي شارك فيه فنانون موهوبون من الدول المشاركة، وتضمن لوحات مختلفة الأحجام من مدارس فنية متعددة.

ويأتي تنظيم المُلتقى في دورته الرابعة بحسب مديره علي كريشان، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في دوراته السابقة، سواء التي أقيمت في الأردن أو خارجه، مضيفا "تبرز أهمية الملتقى من خلال تسليط الضوء على الإبداعات العربيّة في مجال الفن التشكيلي، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للثقافة والحضارة العربيّة وتجذيرها كأمة عربيّة تتمتع بلغة واحدة وتاريخ واحد".

ويحرص القائمون على تنظيم الملتقى على جعله تظاهرة ثقافيّة عربيّة متنوعة، بمشاركة عدد كبير من الأسماء البارزة والقامات المعروفة على الساحة الثقافية العربيّة، للمساهمة في دعم المثقفين عبر إتاحة فرصة التلاقي المباشر بينهم واكتساب الخبرات، إضافة إلى الترويج السياحي والثقافي للأردن.

 




 

 


 

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