مرصد الزلازل: رصد زلزالين جنوب إيران.. وسكان الأردن لم يشعروا بهما

الوكيل الإخباري - أعلن مرصد الزلازل الأردني عن رصد زلزالين بقوة تراوحت بين 4.6 درجة و4.8 على مقياس ريختر في جنوب إيران، وفق مديره المهندس غسان سويدان.

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وقال سويدان لـ"الوكيل الإخباري"، إن تم رصد الزلزال الأول في الساعة 5:50 صباحا بتوقيت عمّان، فيما تم رصد الزلزال الثاني في الساعة 6:25 صباحا.

وأضاف أن تأثير الزلزالين اقتصر على المناطق القريبة من مكان وقوعهما ولم يكونا بالشدة التي قد تسبب أضرار مادية.

وأشار سويدان إلى أن الأردن لم يتأثر في الزلزالين الذين وقعا صباح اليوم ولم يشعر به السكان، لافتا إلى أن أجهزة الاستشعار رصدتهما.

وضرب زلزالان شديدان، اليوم الأحد، بقوة 4.6 و4.8 درجة على مقياس ريختر، جزيرة خارك في محافظة بوشهر الإيرانية، ولم يتسببا بأي أضرار، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزالين وقعا على عمق 10 و21 كيلومترا، ومسافة 12 كيلومترا من جزيرة خارك، و52 كيلومترا من ميناء غناوه، و52 كيلومترا من ميناء ريج.





