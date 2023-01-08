عزايزة يلتقي السفير الاسترالي

الوكيل الاخباري - بحث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس وجيه عزايزة، اليوم الأحد، مع السفير الأسترالي لدى المملكة، برنارد لينش، سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصة بالتمكين والتدريب.



وقال عزايزة، خلال اللقاء الذي حضره نائبة رئيس البعثة في السفارة اماندا مكجريجور، وأمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، إن التشريعات المتعلقة بالتحديث السياسي جاءت بتوجيهات ورؤى ملكية، للوصول إلى نموذج ديمقراطي تجري من خلاله زيادة المشاركة السياسية والحزبية داخل المجتمع، ما يعزز دور المواطنين في عملية صنع القرار خاصة المرأة والشباب.

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