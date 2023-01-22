عزايزة يلتقي رؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات

الوكيل الإخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس وجيه عزايزة، أهمية مأسسة العمل البرلماني واستمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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وأشار، خلال لقائه اليوم الأحد، عددا من رؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، إلى أن الوزارة تعد حلقة وصل وواجهة تنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة.



وقال عزايزة إن دور رؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية مهم وأساسي في المتابعة والتنسيق داخل وزاراتهم مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والجهات المعنية، إضافة إلى قيامهم بالمهام والواجبات المناطة بهم على أكمل وجه.



وشدد على ضرورة تدوين الملاحظات والردود من قبلهم والسرعة في إيصالها للجهات المعنية للعمل عليها، خاصة خلال المرحلة المقبلة، حيث أننا مقبلون على مناقشات الموازنة العامة والعديد من القوانين المهمة التي أخذت صفة الاستعجال لصياغة الرد وفقا لذلك.



وأكد الوزير ضرورة أن يكون ارتباط رؤساء أقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية مع مكاتب الوزراء في وزاراتهم بشكل مباشر للقيام بدورهم الفاعل والمؤثر في التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات المعنية على وجه السرعة، وبطريقة مؤسسية موثقة وإعداد الردود على أدوات الرقابة البرلمانية ضمن المدد القانونية لها، إضافة إلى متابعة جداول أعمال الجلسات واللجان لضمان حضور الوزراء لها والاستعداد للإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية الموجهة له خلالها.



وفيما تعلق بمسارات التحديث الثلاث؛ بين الوزير "أن التحديث هو خيار دولة ويجب التركيز عليه في عملنا، إذ أن مجلس الأمة له دور أساسي في عملية التحديث، ومن الممكن تقديم شرح مفصل لأعضاء مجلسي النواب والأعيان داخل اللجان خلال المرحلة المقبلة ووضعهم بالتفاصيل كافة حول هذه المسارات، وأين نحن الآن في تنفيذ كل ما يتعلق بها".



ونوه عزايزة إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة جميع الإجابات التي تردها من الوزارات على أدوات الرقابة البرلمانية والعمل على صياغتها بالشكل النموذجي الواضح والدقيق لإرسالها إلى مجلس الأمة، كما ركز الوزير على ضرورة إعلام أعيان ونواب كل محافظة عن الزيارات الميدانية للوزراء داخل محافظاتهم.



ودار حوار موسع بين الوزير والحضور؛ تحدث خلاله الحضور عن أبرز التحديات التي تواجه عملهم وآليات العمل على معالجتها ، وحيثيات كل وزارة في الرد على الأسئلة والاستجوابات والمذكرات الموجهة لها، وآليات عملهم كافة.



وحضر اللقاء مستشار الوزير الناطق الإعلامي باسم الوزارة المعتمد الجوازنة، ومدير مديرية شؤون مجلس النواب خالد الجماعات، ومدير مديرية شؤون مجلس الأعيان الدكتور مرتضى المراحلة، ورئيسة قسم أدوات الرقابة البرلمانية سلام بني هاني، ورئيسة قسم ضباط الارتباط فاطمة أبو الهيجاء، ورئيس قسم الجلسات واللجان ياسر الشوابكة.