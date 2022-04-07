عطاء لتوسعة قسم الكلى بمستشفى المفرق

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو يقين، الأربعاء، إنه تم طرح عطاء توسعة قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي، بهدف إنشاء وحدة غسيل كلى جديدة من خلال مبنى منفصل، وتكون بواقع 35 سرير.



وأشار أبو يقين إلى أنه منذ طرح عطاء التوسعة لقسم الكلى إلى حين إنشائه يحتاج تقريبا 6 أشهر كما أنه بحاجة إلى تجهيزات من معدات خاصة ، إضافة إلى ذلك تم طرح عطاء توسعة قسم الطب الشرعي من خلال عطاء ضمن اللامركزية، وذلك وفق حديثه للمملكة.

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