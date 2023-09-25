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الإثنين، 25-09-2023 12:13 ص

عمان تحتضن قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني الاثنين

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الوكيل الاخباري- تحتضن العاصمة عمّان غدا الاثنين قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني (DOT CYBER SUMMIT) تحت رعاية ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.اضافة اعلان


الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج" نضال البيطار قال في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة" إن القمة ستجمع خبرات كبيرة من الأردن ومختلف الدول العربية.

وأشار إلى أنه يعمل في الأردن نحو 50 شركة بتخصص الأمن السيبراني.

وتحدث عن شراكة مع الصندوق الأردني للريادة لدعم مشاريع الشباب بمجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن شركات الخدمات الحيوية بحاجة إلى مزيد من التوعية في مجال الأمن السيبراني.

المختص بمجال الأمن السيبراني سمير أبو طاحون قال خلال البرنامج، إن الأردن كان سباقا بطرح مفاهيم الأمن السيبراني على مختلف المستويات.

وفي حديثه عن القمة قال أبو طاحون، إن وجود الخبراء في قمة الأمن السيبراني سيرفع من الاستثمار في هذا المجال.

وقال، إن خط الدفاع الأول في الأمن السيبراني هو المعلومات والمعرفة من خلال التوعية.

وأضاف أبو طاحون أن الشركات المتخصصة بالأمن السيبراني في الأردن لا تزال قليلة.

ولفت أبو طاحون إلى أن من أكثر القطاعات المتضررة في الأردن هي القطاعات الصحية والطاقة والمالية.

وقال المركز الوطني للأمن السيبراني، في وقت سابق برده على استفسارات "المملكة" إن القمة ستشهد مشاركة نحو 500 شخص من دول عدة.

 




 

 


 

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