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السبت، 19-11-2022 07:54 م

عمومية مؤسسة إعمار اربد تقر التقريرين المالي والإداري

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الوكيل الاخباري - أقرت الهيئة العمومية لمؤسسة إعمار إربد، التقريرين المالي والإداري عن السنوات الثلاث الماضية، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة.

وأشار الروابدة إلى جملة من الإنجازات التي حققتها المؤسسة على أكثر من صعيد، والاتصالات ووسائل الدعم والإسناد لإنشاء مشاريع حيوية تخدم إربد المحافظة والمدينة وفي مقدمتها الطريق الدائري، وحل الأزمة المرورية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات المتصلة بالجوانب البيئية والثقافية والترفيهية وغيرها.

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