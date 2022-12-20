عودة التعليم الوجاهي في جامعة الحسين بمعان اعتباراً من السبت المقبل

الوكيل الاخباري- اعلن رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة عن عودة التعليم الوجاهي الى الجامعة اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٢،.

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ووجه عمداء الكليات ومدرسي الجامعة عبر الصفحة الرسمية على منصة "فيسبوك" التعاون مع الطلبة فيما يخص اعادة الامتحانات لمن لم يتمكن من تقديمها بسبب صعوبة المواصلات، ومراعاة الغياب بسبب انقطاع الانترنت عن الطلبة وعدم تمكنهم من حضور بعض المحاضرات.



سائلا الله ان يحفظ الوطن في ظل القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

