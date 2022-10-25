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الثلاثاء، 25-10-2022 11:56 ص

عودة خدمات واتساب على هواتف المشتركين تدريجياً

واتساب


الوكيل الإخباري - عادت خدمات واتساب على هواتف المشتركين تدريجياً الى العمل بعد انقطاع دام أكثر من ساعتين في الأردن وبعض دول العالم .

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وأكدت مجموعة "ميتا" الأميركية، أن عطلا طرأ على تطبيق "واتساب" للمراسلة التابع لها صباح الثلاثاء في كافة أنحاء العالم، وأنها عملت على إعادة الخدمة "بأسرع ما يمكن".


ورصد الأعطال أيضا موقع "داون ديتيكتور" المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية وشكاوى على شبكات التواصل الاجتماعي من مستخدمين للتطبيق منذ الساعة 09:17 صباحاً بتوقيت باريس. وأحصى الموقع آلاف الشكاوى من مستخدمي الانترنت من الاردن ودول العالم.






 




 

 


 

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