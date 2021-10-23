السبت 23-10-2021
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غرفة تجارة الأردن: لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

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السبت، 23-10-2021 09:38 ص

غرفة تجارة الأردن: لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

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الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبه، إنه لا يوجد ضوابط أو قوانين تضبط وتنظم عملية البيع في محال الأجهزة الذكية والهواتف الخلوية وتحدد الأسعار وتثبتها.

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وأضاف أن ضبط الأسعار في محال بيع الاجهزة الخلوية تضبط التنافسية ما بين هذه المحال، مشيرا إلى أنه إلى الآن لا يوجد قانون يضبط الأسعار.

ويقدر عدد محال الاتصالات في الأردن خلال عام 2021 بنحو 3000 محال، حيث يوفر القطاع قرابة 10 آلاف فرصة عمل.

واعتبر الرواجبه أن العدد الموجود لمحال الاتصالات في الأردن يغطي المملكة بشكل كبير، مبديا أمله أن لا تزيد عن ذلك لعدم وجود ضوابط تمنع القطاعات الآخرى من منافسة القطاع.



ولفت الرواجبه إلى أن أسعار الهواتف الخلوية في الأردن ارتفعت من 5-10% في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

 

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