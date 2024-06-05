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الأربعاء، 05-06-2024 08:06 ص

فاعليات رسمية وشعبية تحتفل بالأعياد الوطنية

الاردن 1


الوكيل الاخباري - واصلت فاعليات رسمية وشعبية في محافظات المملكة، احتفالاتها بمناسبة عيد الاستقلال، واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مستذكرة الإنجازات التي تحققت بحكمة القيادة الهاشمية.

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وأقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون احتفالا بالأعياد الوطنية واليوبيل الفضي أقيم في قاعة الحزب الوطني الإسلامي، برعاية مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي.
وتضمن الاحتفال كلمات استعرض المتحدثون فيها الإنجازات المتحققة خلال الـ25 عام، وقصائد تغنت بالوطن وقائده.


ونظمت جامعة الطفيلة التقنية احتفالا بعيد الاستقلال الثامن والسبعين بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمحافظة، بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية وأكاديمية، وبرعاية محافظ محافظة الطفيلة الدكتور هاني الشورة.


واشتمل الحفل على فقرات ثقافية وفنية وكلمات استعرض فيها المتحدثون المنجزات التي تحققت في عهد الهاشميين بمختلف الصعد والقطاعات التنموية.
وأحيت جامعة العلوم والتكنولوجيا عددا من الفعاليات بمناسبة عيد الاستقلال، واليوبيل الفضي لتولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني سُلطاته الدِّستوريَّة، ويوم الجيش.


واحتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، بمناسبة عيد الاستقلال الـ 78، برعاية متصرف اللواء خالد الكساسبة.


واشتمل الحفل على مغناة وطنية، وقصائد شعرية وأهازيج وفقرات فنية، قدمها طلبة المدارس المشاركة ، كما جرى تكريم كوكبة من المساهمين في انجازات مديرية التربية والتعليم على مدار العام.


ورعى محافظ الزرقاء حسن الجبور الاحتفال الذي أقامته لجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء لتكريم عمال النظافة في المخيم بمناسبة عيد الاستقلال 78 واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.


وتحدث في الحفل كل من رئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء محمد هشام البوريني، ونائب مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" بطرس جنحو.


 




 

 


 

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