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الأحد، 27-09-2020 07:29 ص

بعد إغلاق استمر شهرين

فتح حدود جابر أمام الشاحنات اليوم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - يعود مركز حدود جابر ، للعمل أمام حركة الشاحنات ، الأحد، وفق نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ، ضيف الله ابو عاقولة أمس السبت .

وأشار أبو عاقولة، أنه تم إبلاغهم، بفتح حدود جابر ، لشحن البضائع الصادرة والواردة والمارة بطريق الترانزيت و الشاحنات المتجهة إلى دول الخليج ومصر والعراق بالإضافة إلى الشاحنات الداخلة للأردن.

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وأوضح، أنه منذ قرار إغلاق المعبر قرابة شهرين بعد اكتشاف إصابات بكورونا لعاملين في قسم التخليص، تم العمل على آلية جديدة لحماية العاملين في المعبر من الوباء وضمان عدم الاختلاط.

 

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