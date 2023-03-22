فرشاة الأسنان والبنج .. الافتاء والطب يوضحان مبطلات الافطار من عدمها في طب الأسنان

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



مع حلول شهر رمضان المبارك ، يتساءل الكثير حول القضايا المبطلة للصيام وخاصة بما يتعلق باستخدام فرشاة الاسنان و نظافة الفم والاسنان والحاجة لبعض المراجعات الجراحية لطبيب الاسنان والتخوف من ابطالها للصيام ، نستعرض في التقرير التالي الرأي الطبي والافتاء الشرعي حول اهم القضايا المتعلقة بصحة الفم والأسنان .

اضافة اعلان



رئيس اللجنة الاعلامية بنقابة الاسنان الاردنية الدكتور مهند موحد اشار بحديث لـ " الوكيل الإخباري " ان عدم تفريش الاسنان من اهم مسببات رائحة الفم وان اهمال ذلك يسبب تراكم بقايا الطعام التي تشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا مما يؤدي لاحقا لاحداث اضرار عديدة على صحة الفن والأسنان.



بدورها قالت دائرة الافتاء العام الاردنية في دليلها المحدث أن اسـتعمال معجـون الأسنان فـي نهـار رمضـان لا يفطـر إذا تأكـد أنـه لـم يصـل إلـى الجـوف شـيء منـه، ولكنـه مكـروه وحبـذا لـو اسـتعمله الصائـم قبـل الامساك أو بعـدالافطار حتى لا يعرض صيامه للخطر.



اما فيما يخص استخدام التخدير "ابر البنج" في الاجراءات الطبية الخاصة بالاسنان أكد الدكتور موحد أن غالبية علاجات الاسنان تتطلب استخدامه ، وكما هو معلوم فالتخدير يتم عن طريق الابرة داخل تجويف الفم.



بدورها اكدت دائرة الافتاء ان الحقـن العلاجية الجلديـة والعضليـة لا تعتبـر مـن المفطـرات لانها لـم تدخــل إلــى الجــوف مــن منفــذ مفتــوح، أمــا الحقــن الوريديــة المغذيــة فإنهــا تفطــر لانها مثــل الطعــام والشــراب مــن حيــث المعنــى.

واكد الدكتور موحد ان خلع الاضراس يتسبب بنزول مليمترات قليلة من الدماء تسيل أثناء القلع وليست نزيف قوي .





بدورها اكدت الافتاء ان خلع الضرس في نهار رمضان لا يفسد الصيام، لكن لو دخل إلى الجوف شيء من الماء أو الدم، فسد الصوم، وعلى من فسد يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم، وحبذا لو استطاع أن يؤخر عملية الخلع إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان.

واكملت انه مـن دميـت لثتـه وهـو صائـم عليـه أن يبصـق حتـى يصفـو ريقـه، أي: حتــى ينقطــع الــدم، ثــم يتمضمــض ليطهــر فمــه، وإن دخــل جوفــه شـيء مـن الـدم بغيـر قصـد فلا شـيء عليـه.



اما الاشخاص الذين يستعملون السواك فنصح الدكتور مهند موحد بقص الجزء المستعمل من السواك كل 24 ساعة وذلك من أجل استمرار وجود المادة الفعّالة في السواك أثناء تنظيف الأسنان وانه يُفضل لمن يستخدم السواك الجديد او المجدد بحال تفتت شيء من وجب لفظه وإخراجه من فمه .



بدورها اكدت الافتاء انه لا بــأس فــي استياك الصائــم قبــل الــزوال، ويكــره بعــده عنــد الشـافعية محافظـة علـى أثـر الصيـام فـي الفـم فإنـه أطيـب عنـد اللـه مــن ريــح المســك كمــا جــاء فــي الحديــث الصحيــح.



واكدت انه يجــب علــى مــن اســتعمل الســواك وهــو صائــم أن يحــرص علــى أن يكـون السـواك جافـا ً، فـإن كان مبللاً بللاً يسـيراً لا ينعصـر منـه شـيء فلا يضـر اسـتعماله للصائـم.



وحول اسـتعمال البخـاخ عـن طريـق الأنف أو الفـم مفطـر ّ لأن الـدواء فـي هـذه البخاخـات يراد منـه الوصـول إلـى الرئتيـن وهمـا مـن الجـوف، فمـن كان يسـتعمله فـي بعـض الأيام يسـتعمله وقـت الصيـام ويبقـى ممسـكا ويقضـي فيمـا بعـد، ومـن كان يسـتعمله كل يـوم يسـتعمله وقـت الصيـام ويبقـى ممسـكا ً اطعام عـن كل يـوم مسـكينا .