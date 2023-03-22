الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

مجلس النواب يوافق على طرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن

الأربعاء، 22-03-2023 01:55 م

فرشاة الأسنان والبنج .. الافتاء والطب يوضحان مبطلات الافطار من عدمها في طب الأسنان

ramadan-moon-and-tooth


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يتساءل الكثير حول القضايا المبطلة للصيام وخاصة بما يتعلق باستخدام فرشاة الاسنان و نظافة الفم والاسنان والحاجة لبعض المراجعات الجراحية لطبيب الاسنان والتخوف من ابطالها للصيام  ، نستعرض في التقرير التالي الرأي الطبي والافتاء الشرعي حول اهم القضايا المتعلقة بصحة الفم والأسنان .

اضافة اعلان


رئيس اللجنة الاعلامية بنقابة الاسنان الاردنية الدكتور مهند موحد اشار بحديث لـ " الوكيل الإخباري " ان عدم تفريش الاسنان من اهم مسببات رائحة الفم وان اهمال ذلك يسبب تراكم بقايا الطعام التي تشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا مما يؤدي لاحقا لاحداث  اضرار عديدة على صحة الفن والأسنان.


بدورها قالت دائرة الافتاء العام الاردنية في دليلها المحدث أن اسـتعمال معجـون الأسنان فـي نهـار رمضـان لا يفطـر إذا تأكـد أنـه لـم يصـل إلـى الجـوف شـيء منـه، ولكنـه مكـروه وحبـذا لـو اسـتعمله الصائـم قبـل الامساك أو بعـدالافطار حتى لا يعرض صيامه للخطر. 


اما فيما يخص استخدام التخدير "ابر البنج" في الاجراءات الطبية الخاصة بالاسنان أكد  الدكتور موحد أن غالبية علاجات الاسنان تتطلب استخدامه ،  وكما هو معلوم فالتخدير يتم عن طريق الابرة داخل تجويف الفم.


بدورها اكدت دائرة الافتاء ان الحقـن العلاجية الجلديـة والعضليـة لا تعتبـر مـن المفطـرات لانها لـم تدخــل إلــى الجــوف مــن منفــذ مفتــوح، أمــا الحقــن الوريديــة المغذيــة فإنهــا تفطــر لانها مثــل الطعــام والشــراب مــن حيــث المعنــى. 

 

واكد الدكتور موحد ان خلع الاضراس يتسبب بنزول مليمترات  قليلة  من الدماء تسيل أثناء القلع وليست نزيف قوي .


بدورها اكدت الافتاء ان خلع الضرس في نهار رمضان لا يفسد الصيام، لكن لو دخل إلى الجوف شيء من الماء أو الدم، فسد الصوم، وعلى من فسد يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم، وحبذا لو استطاع أن يؤخر عملية الخلع إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان. 

 

واكملت انه مـن دميـت لثتـه وهـو صائـم عليـه أن يبصـق حتـى يصفـو ريقـه، أي:  حتــى ينقطــع الــدم، ثــم يتمضمــض ليطهــر فمــه، وإن دخــل جوفــه شـيء مـن الـدم بغيـر قصـد فلا شـيء عليـه. 


اما الاشخاص الذين يستعملون السواك فنصح الدكتور مهند موحد  بقص الجزء المستعمل من السواك كل 24 ساعة وذلك من أجل استمرار وجود المادة الفعّالة في السواك أثناء تنظيف الأسنان وانه يُفضل لمن يستخدم السواك الجديد او المجدد بحال تفتت شيء من وجب لفظه وإخراجه من فمه  . 


بدورها اكدت الافتاء انه لا بــأس فــي استياك الصائــم قبــل الــزوال، ويكــره بعــده عنــد الشـافعية محافظـة علـى أثـر الصيـام فـي الفـم فإنـه أطيـب عنـد اللـه مــن ريــح المســك كمــا جــاء فــي الحديــث الصحيــح. 


واكدت انه يجــب علــى مــن اســتعمل الســواك وهــو صائــم أن يحــرص علــى أن  يكـون السـواك جافـا ً، فـإن كان مبللاً بللاً يسـيراً لا ينعصـر منـه شـيء فلا يضـر اسـتعماله للصائـم.

وحول اسـتعمال البخـاخ عـن طريـق الأنف أو الفـم مفطـر ّ لأن الـدواء فـي  هـذه البخاخـات يراد منـه الوصـول إلـى الرئتيـن وهمـا مـن الجـوف، فمـن كان يسـتعمله فـي بعـض الأيام يسـتعمله وقـت الصيـام ويبقـى ممسـكا ويقضـي فيمـا بعـد، ومـن كان يسـتعمله كل يـوم يسـتعمله وقـت الصيـام ويبقـى ممسـكا ً اطعام عـن كل يـوم مسـكينا .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-21 at 9.49.25 PM

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

وزارة المياه والري1

المياه تحتفي باليوم العربي والعالمي للمياه

التعليم الخاص (1)

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

دددد

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

337133359_1621723721639274_5893886326585548537_n

تعاون بين الطاقة وآل البيت في مجال المصادر الطبيعية

00000000

الخدمة المدنية يناقش اعتماد النموذج العام لمركز تقييم الكفايات الحكومية

أخبار متعلقة
صيام-الأيام-البيض

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

9999

الفلك الاردني: فرصة كبيرة لمشاهدة هلال رمضان والعيد بالعين المجردة

Y5Wuq5NcSutKUh35QCiQ8p8opHm1H0ylmyurGZRO

تعرف الى عدد ساعات الصيام في المملكة خلال الشهر الفضيل

333914327_912452606665217_8170016624716810848_n

الإفتاء توضح حول حكم التقاط الصور للمحتضر

124466

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

d2e208d1-fe75-4091-a360-dd08214bfaa7

مصادر: البت بقرار تأجيل أقساط البنوك لشهري آذار ونيسان اليوم