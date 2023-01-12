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الخميس، 12-01-2023 07:59 ص

فريق طبي في العقبة ينجح بإجراء عملية لحالة مرضية نادرة لثلاثينية - صورة

مريضة 2


الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي متخصص من قسم الجراحة العامة برئاسة مستشار الجراحة العامة المقدم الطبيب اسماعيل النجادات، في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في محافظة العقبة، عملية نوعية لمريضة ثلاثينية تعاني من حالة صحية نادرة الحدوث تدعى التواء طحال تائه بالبطن.

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وقال رئيس قسم الجراحة المقدم الطبيب اسماعيل النجادات إن المريضة كانت تشكو من ألم في البطن، تم تحويلها من إحدى المستشفيات، وبعد الفحوصات والصور تم تشخيصها بان لديها حالة صحية نادرة الحدوث تدعى التواء طحال تائه بالبطن (torted wandering spleen)، وهي تعتبر حالة نادرة عالمياً.


وبين المقدم الطبيب النجادات أنه تم إجراء عملية طارئة للمريضة حيث تم استئصال الطحال للمريضة، مشيراً إلى ان المريضة بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى.


وقال مدير مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني العميد الطبيب ماجد الصرايرة ان مثل هذه العمليات النوعية تجرى في المستشفى نتيجة التدريب والكفاءة النوعية لدى كادر المستشفى، والذي يتم تدريبهم لتقديم أفضل الخدمات لمواكبة التطور في الأداء الفني والمهني لدى الكادر الصحي، وذلك بهدف تخفيف معاناة المواطنين في محافظة الجنوب ورفع مستوى الخدمة للمريض مما يتماشى مع رسالة الخدمات الطبية الملكية.

 



 




 

 


 

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