فريق طبي في مركز الحسين للسرطان يجري عملية جراحية نوعية

الوكيل الاخباري - نجح فريق طبي من مركز الحسين للسرطان في معالجة سرطان الكلى لدى مريض بتقنية التبريد للقضاء على الورم السرطاني.

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وبين الدكتور محمد شحيط، ورئيس قسم التخدير أن هذه العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر 72 عاماً مصاب بسرطان الكلى الموضعي ويعاني من قصور حاد في القلب يمنعه من الخضوع لأي علاج تقليدي، وقد غادر المريض المركز في غضون يوم واحد من إجراء العملية، وهو الآن بصحة جيدة.

وأضاف ان هذه التقنية الجديدة تتيح القضاء على أورام الكلى بالتبريد، ما يعمل على تجميد الخلايا السرطانية دون التأثير على أنسجة الكلى السليمة باستخدام إبر خاصة.

المصدر - بترا



