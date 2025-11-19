الجمعة 2025-11-21 03:52 م
 

محافظ البلقاء يتفقد منشآت تمور في الشونة

الأربعاء، 19-11-2025 11:13 م
الوكيل الإخباري-  اطّلع محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، اليوم الأربعاء، على عدد من منشآت قطاع التمور في لواء الشونة، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والفرص المتاحة لتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية.اضافة اعلان


وشملت الجولة زيارة 3 منشآت استثمارية تعمل في تصنيع وتعبئة وتصدير التمور، حيث استمع المساعيد إلى إيجاز حول الأصناف الهجينة التي تمكّن المزارعون من إنتاجها، إضافة إلى شرح مفصّل حول آليات العمل المتّبعة في مراحل التصنيع والتعبئة.

وأكد المساعيد أهمية دعم وتطوير قطاع التمور في اللواء، لكونه أحد القطاعات الزراعية الواعدة القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وشدّد على ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتذليل التحديات والارتقاء بجودة المنتج الأردني وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.
 
 
