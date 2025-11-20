الاحتلال يقتحم منازل أقارب أحد منفذي عملية غوش عتصيون

06:04 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل أقارب الشهيد عمران الأطرش في الخليل بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا منهم.





والشهيد عمران الأطرش أحد منفذي عملية الدعس والطعن عند مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية، أول أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 3 آخرين أحدهم في حالة خطرة.