متحف اللوفر سيركب 100 كاميرا خارجية بعد عملية سطو سلطت الضوء على ثغرات أمنية

وذكرت دي كار في جلسة استماع في الجمعية الوطنية أن العلاقات مع شرطة باريس ستصبح أقوى بإنشاء "مركز شرطة متطور داخل مجمع اللوفر".
وشككت السرقة، التي وقعت في وضح النهار في 19 تشرين الأول واستولى فيها أربعة لصوص على مجوهرات تقدر قيمتها بما يزيد على مئة مليون دولار، في قدرة المتحف على حماية مقتنياته ضخمة العدد وبالغة الأهمية. واللوفر هو المتحف الأكثر زيارة في العالم.
ووجه محققون اتهامات لأربعة مشتبه بهم بالتورط في عملية السطو، لكن الكنوز المسروقة لم تسترد حتى الآن.
واعترف المسؤولون بعدم وجود تغطية كافية لكاميرات المراقبة الأمنية للجدران الخارجية للمتحف وعدم وجود تغطية للشرفة المستخدمة في عملية الاقتحام.
