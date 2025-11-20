متحف اللوفر سيركب 100 كاميرا خارجية بعد عملية سطو سلطت الضوء على ثغرات أمنية

05:55 ص

الوكيل الإخباري- قالت مديرة متحف اللوفر في فرنسا لورانس دي كار، الأربعاء، إن المتحف سيركب 100 كاميرا خارجية بحلول نهاية 2026 في إطار تشديد إجراءات الأمن بعد عملية السرقة الصادمة التي وقعت الشهر الماضي.





وذكرت دي كار في جلسة استماع في الجمعية الوطنية أن العلاقات مع شرطة باريس ستصبح أقوى بإنشاء "مركز شرطة متطور داخل مجمع اللوفر".



وشككت السرقة، التي وقعت في وضح النهار في 19 تشرين الأول واستولى فيها أربعة لصوص على مجوهرات تقدر قيمتها بما يزيد على مئة مليون دولار، في قدرة المتحف على حماية مقتنياته ضخمة العدد وبالغة الأهمية. واللوفر هو المتحف الأكثر زيارة في العالم.



ووجه محققون اتهامات لأربعة مشتبه بهم بالتورط في عملية السطو، لكن الكنوز المسروقة لم تسترد حتى الآن.



واعترف المسؤولون بعدم وجود تغطية كافية لكاميرات المراقبة الأمنية للجدران الخارجية للمتحف وعدم وجود تغطية للشرفة المستخدمة في عملية الاقتحام.