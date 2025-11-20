الجمعة 2025-11-21 04:01 م
 

متحف اللوفر سيركب 100 كاميرا خارجية بعد عملية سطو سلطت الضوء على ثغرات أمنية

هرم اللوفر عند مدخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس
هرم اللوفر عند مدخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس
 
الخميس، 20-11-2025 05:55 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مديرة متحف اللوفر في فرنسا لورانس دي كار، الأربعاء، إن المتحف سيركب 100 كاميرا خارجية بحلول نهاية 2026 في إطار تشديد إجراءات الأمن بعد عملية السرقة الصادمة التي وقعت الشهر الماضي.اضافة اعلان


وذكرت دي كار في جلسة استماع في الجمعية الوطنية أن العلاقات مع شرطة باريس ستصبح أقوى بإنشاء "مركز شرطة متطور داخل مجمع اللوفر".

وشككت السرقة، التي وقعت في وضح النهار في 19 تشرين الأول واستولى فيها أربعة لصوص على مجوهرات تقدر قيمتها بما يزيد على مئة مليون دولار، في قدرة المتحف على حماية مقتنياته ضخمة العدد وبالغة الأهمية. واللوفر هو المتحف الأكثر زيارة في العالم.

ووجه محققون اتهامات لأربعة مشتبه بهم بالتورط في عملية السطو، لكن الكنوز المسروقة لم تسترد حتى الآن.

واعترف المسؤولون بعدم وجود تغطية كافية لكاميرات المراقبة الأمنية للجدران الخارجية للمتحف وعدم وجود تغطية للشرفة المستخدمة في عملية الاقتحام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة