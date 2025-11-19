مستشفيات البشير تجري أول عملية ربط لعنق الرحم بالمنظار

10:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مستشفيات البشير عن إنجاز طبي نوعي، تمثل في نجاح فريق النسائية والتوليد بمستشفى النسائية والأطفال، بقيادة أخصائي النسائية والتوليد والجراحة المتقدمة بالمنظار الدكتور عمار حمام، في إجراء أول عملية ربط لعنق الرحم عن طريق البطن بالمنظار (Laparoscopic Abdominal Cerclage) في مستشفيات وزارة الصحة.





وحسب بيان لإدارة المستشفيات اليوم الأربعاء، تأتي هذه العملية ضمن الإجراءات النادرة عالمياً، والتي تتطلب خبرة فائقة ودقة عالية، وتستهدف حالات الإجهاض المتكررة في الثلث الثاني من الحمل بعد فشل الربط التقليدي، حيث تم وضع القطبة على مستوى أعلى من الربط المعتاد، وبمنظار البطن، لتبقى مدى الحياة، ما يتيح للمريضة إتمام الحمل بأمان.



وأظهرت المتابعة الدقيقة طوال أشهر الحمل نجاح العملية بالكامل، حيث وصلت المريضة إلى الشهر التاسع دون أي مضاعفات، وأنجبت طفلاً سليماً يبلغ وزنه 3 كغم وبصحة ممتازة.



وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الريادة الذي بلغته مستشفيات البشير، وقدرتها على تقديم رعاية صحية تخصصية متقدمة تُضاهي كبرى المراكز الطبية، مؤكداً أن التميز أصبح نهجاً ثابتاً في منظومتها الصحية والعلاجية.