"البحوث الزراعية" ينظم يوماً حقلياً لحصاد الكركم في إربد

09:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754457 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الأربعاء، اليوم الحقلي لحصاد الكركم في مزرعة الجنان بمحافظة إربد، ضمن مشاريع حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التابعة للمركز. اضافة اعلان





وقال مدير المركز الدكتور إبراهيم الرواشدة خلال رعايته اليوم الحقلي إن المركز الوطني، كمؤسسة رائدة في البحث العلمي الزراعي، يواصل أداء رسالته من خلال توظيف مخرجات المعرفة والابتكار لخدمة التنمية الزراعية المستدامة، لتكون ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع إنتاجية ناجحة.



وبيّن الرواشدة أن إنشاء حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية جاء استجابة لحاجة الرياديين والمزارعين إلى منصة وطنية تمكّنهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل قابلة للتطبيق، عبر توفير المعرفة والدعم الفني والخدمات المخبرية والزراعية، مؤكداً أن الخدمات الفنية والمخبرية التي يقدمها الباحثون تشكل رافعة حقيقية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع عملية ملموسة.



من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لمشروع مزرعة الجنان، نضال المريان، دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في توصيل المعرفة وتفعيل نتائج البحث العلمي على أرض الواقع.



وحضر اللقاء مدراء زراعة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، والرمثا، المهندس عاهد عبيدات، ولواء بني كنانة، المهندس أحمد الخصاونة، والوسطية، المهندس نبيل عبيدات، بالإضافة إلى مدير مركز الرمثا للبحوث الزراعية، المهندس يحيى بني خلف، وعدد من مزارعي محافظة إربد وأبناء المجتمع المحلي.